FERRAGOSTO IN CITTÀ: SOLE, MARE E CULTURA

Ferragosto in città con strade deserte perché in tanti, nonostante il vento, hanno deciso di trascorrere la giornata al mare, come da tradizione. I bar e i ristoranti che hanno deciso di restare aperti sono stati presi d’assalto da turisti e brindisini. La gita fuori porta non è più così popolare perché il pensiero delle lunghe file in auto diventa insopportabile e, spesso, si decide di restare in città. Abitare in un posto come la nostra Brindisi agevola la voglia di non spostarsi. Molti hanno deciso di fare un giro in motobarca per osservare il meraviglioso panorama di una città che ha delle potenzialità culturali notevoli. I monumenti e i musei hanno accolto visitatori attenti e curiosi di approfondire la storia di una città così importante dal punto di vista storico, nonostante alcuni disservizi. Dedicare una giornata di festa alla cultura è senza dubbio una scelta vincente. In tanti hanno scattato foto alle bellissime Colonne Romane che, da sempre, sono l’emblema della città. Il ferragosto 2023 è stato contrassegnato da notizie riguardanti i rincari e i viaggi di lusso. Un’estate contraddistinta dalla voglia di ripresa. La Puglia, in particolare, è stata presa di mira nei vari programmi televisivi con servizi riguardanti il caro ombrelloni o il costo di una caratteristica frisa pugliese. La realtà, però, è differente, perché nella nostra regione si possono fare vacanze accessibili a tutti e non solo per vip. Perché diffondere notizie non del tutto veritiere? Di solito sono i turisti del nord che si lamentano, anche se nelle loro città devono fare fronte a prezzi proibitivi, anche semplicemente per consumare un caffè. La verità, come al solito, è nel mezzo. Il dato di fatto inconfutabile è che in Puglia si possono trascorrere vacanze di ogni genere e non solo di lusso. Il ferragosto in città può sicuramente diventare un’opportunità sotto tanti punti di vista, senza dimenticare l’importante significato religioso della giornata:”la solennità dell’Assunta”. Buon ferragosto! Anna Consales