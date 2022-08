FERRAGOSTO IN CITTÀ TRA PASSEGGIATE E CULTURA, RICORDANDO IL GRANDE PIERO ANGELA

Il giorno di ferragosto rappresenta un pò il clou dell’estate e tutti si preparano per trascorrerlo nel migliore dei modi. Le previsioni metereologiche sono positive e quindi, sicuramente, da confermare le gite fuoriporta che in tanti avevano progettato da tempo. Un’occasione per evadere dalla routine quotidiana e, magari, per un allegro picnic in ottima compagnia. Non tutti, però, intendono affrontare file interminabili per raggiungere le località più gettonate della nostra bellissima Puglia e decidono di rimanere in città. Cosa offre la nostra Brindisi? Tante sono le cose che si possono fare, come un giro per monumenti, una passeggiata sul meraviglioso lungomare e un giro sulla ruota panoramica per una veduta incredibile dall’alto. Per i più romantici, una visita al Castello Alfonsino, magari al tramonto quando i colori diventano magici. Sarebbe interessante anche recarsi in un museo per approfondire la nostra storia. Un ferragosto di storia e bellezza, un giorno per rilassarsi in modo costruttivo. La cultura è essenziale, irrinunciabile e bisogna approfittare di ogni occasione, soprattutto considerando che la nostra città è così ricca dal punto di vista delle offerte. Ci ha appena lasciato Piero Angela, un grande divulgatore, un uomo che è riuscito a comunicare semplicemente con tutti attraverso le sue interessanti trasmissioni televisive, i libri, le conversazioni e tanto altro. Ha aiutato tutti noi ad approfondire la cultura in tutte le sue forme e ci ha insegnato ad amare tutto ciò che ci circonda. Ricordiamo il suo ultimo messaggio molto toccante:”Ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Cercate di fare anche voi la vostra parte per questo nostro difficile paese”. Grazie Piero per i 70 anni di carriera che hai condiviso con noi! Facciamo nostro il suo insegnamento e viviamo il ferragosto in un modo costruttivo, diverso, motivante. La cultura arricchisce! Anna Consales