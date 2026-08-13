Ferragosto K-pop a Carovigno: ultimi posti da 14,50 euro per The Warriors of Light all’Arena 30-40

Il Ferragosto di Carovigno si prepara ad accendersi con musica, coreografie, colori ed energia K-pop. Sabato 15 agosto, alle ore 21.00, l’Arena 30-40 ospiterà “The Warriors of Light – K-pop Live Tribute Show”, uno spettacolo coinvolgente pensato per ragazzi, famiglie e appassionati di uno dei fenomeni musicali e culturali più seguiti al mondo.

A pochi giorni dall’appuntamento entra nella fase finale anche la vendita dei biglietti: sono disponibili gli ultimi posti, con prezzi a partire da 14,50 euro + commissioni. Un’occasione particolarmente interessante per chi sta ancora scegliendo come trascorrere la serata di Ferragosto e vuole vivere uno spettacolo diverso dal solito.

Lo show, organizzato da Grandi Eventi Spettacoli, porterà sul palco dell’Arena 30-40 le atmosfere del pop coreano attraverso musica, performance coinvolgenti, coreografie dinamiche, costumi iconici e una storia costruita per prendere vita davanti al pubblico.

Protagoniste sono tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star. Nascono così le Kpop Warriors, una band per la quale il K-pop diventa molto più di un genere musicale: è il linguaggio attraverso cui esprimere emozioni, identità, amicizia e ambizione.

Dalle prime esibizioni locali prende il via un viaggio fatto di gare e concorsi musicali in giro per il mondo, fino a una competizione internazionale durante la quale le tre ragazze incontrano una band già affermata. Nascono nuove emozioni, un’intesa che si trasforma in sentimento, ma anche rivalità e incomprensioni.

Tra difficoltà, sfide e momenti di crescita, saranno l’amicizia, la determinazione e soprattutto l’amore per la musica a permettere alle protagoniste di ritrovare l’armonia e affrontare insieme la sfida finale.

The Warriors of Light nasce dal fenomeno K-pop, capace negli ultimi anni di conquistare milioni di fan e di trasformarsi in qualcosa che va ben oltre la musica. Danza, moda, visual, coreografie e cultura digitale hanno creato un universo immediatamente riconoscibile, seguito soprattutto dalle nuove generazioni.

Tutti questi elementi saranno protagonisti della serata del 15 agosto, in uno show completo pensato per il palco e capace di unire racconto, musica ed energia scenica. L’obiettivo è far cantare, ballare e divertire il pubblico, trasformando il Ferragosto dell’Arena 30-40 in una grande festa sotto le stelle.

Per chi non ha ancora acquistato il proprio posto, i biglietti sono disponibili su Ciaotickets con prezzi di 14,50 euro + commissioni per la Poltrona, 18 euro + commissioni per la Poltronissima e 24 euro + commissioni per la Poltronissima Premium.

Anche in occasione della serata di Ferragosto continuerà una delle iniziative che ha maggiormente coinvolto la comunità di Carovigno durante questa stagione: le magliette dell’Arena 30-40 distribuite attraverso il Mezzaluna Café e caratterizzate dalle frasi della tradizione popolare carovignese scelte da mamma Concetta e Davide Greco.

Chi arriverà all’Arena indossando una delle magliette riceverà un drink gratuito, continuando così quel filo di partecipazione e appartenenza che ha accompagnato gli appuntamenti dell’Arena durante tutta l’estate.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 15 agosto alle ore 21.00 all’Arena 30-40 di Carovigno. Gli ultimi posti sono ancora disponibili per una notte di Ferragosto tra musica, spettacolo, coreografie e tutta l’energia di The Warriors of Light – K-pop Live Tribute Show.