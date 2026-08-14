Ferragosto – Piccirillo (Aigo): Grazie a chi lavora per rendere possibile la nostra vacanza

Ferragosto. Per milioni di italiani significa vacanze, mare, viaggi, ristoranti, passeggiate, serate con gli amici e, finalmente, un po’ di riposo.

I numeri dell’estate 2026 lo confermano: agosto resta il mese delle vacanze per eccellenza e sono circa 17,5 milioni gli italiani in viaggio nel corso del mese.

Ma mentre tanti si riposano, tanti altri lavorano.

E forse proprio a Ferragosto vale la pena ricordarlo: le nostre vacanze sono possibili anche grazie al lavoro degli altri.

Penso innanzitutto alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario e del 118, alla Protezione Civile, alla Guardia Costiera e a tutti coloro che garantiscono sicurezza, assistenza e servizi essenziali.

Penso agli autisti del trasporto pubblico, ai ferrovieri, al personale degli aeroporti e dei porti, agli addetti alla raccolta dei rifiuti, ai servizi di vigilanza, ai benzinai, ai giornalisti e agli operatori dell’informazione, e a quanti assicurano servizi e attività che non si fermano neppure nei giorni di festa

E, naturalmente, penso alle migliaia di persone che lavorano nel turismo, nel commercio e nell’accoglienza.

Albergatori, gestori di B&B, affittacamere, case vacanza e strutture extralberghiere; ristoratori, baristi, camerieri, cuochi, pizzaioli, bagnini, addetti degli stabilimenti balneari, commercianti, commessi, operatori turistici e tutti coloro che, mentre gli altri sono in vacanza, vivono proprio in questi giorni uno dei periodi di maggiore lavoro dell’anno.

A loro, da presidente provinciale di Confesercenti Brindisi e presidente regionale di AIGO Confesercenti Puglia, voglio rivolgere un ringraziamento particolare.

Dietro un caffè servito al bar, una camera pronta al nostro arrivo, un tavolo apparecchiato, un negozio aperto, una spiaggia accogliente o un servizio che funziona c’è sempre qualcuno che sta lavorando.

E allora vorrei rivolgere anche un piccolo appello a chi in questi giorni è in vacanza.

Siate cortesi. Siate pazienti. Siate rispettosi di chi sta lavorando per voi.

Nei giorni di maggiore affluenza può esserci qualche minuto di attesa in più, un parcheggio difficile da trovare, un ristorante affollato, una camera da sistemare, un servizio sotto pressione. Non trasformiamo una piccola attesa in un motivo di protesta.

Dietro quel bancone, quel tavolo, quella reception o quel volante c’è una persona che, mentre noi ci godiamo Ferragosto, sta facendo il proprio lavoro perché la nostra giornata possa trascorrere nel migliore dei modi.

Un sorriso, un “buongiorno” e soprattutto un “grazie” non costano nulla.

Forse il modo più bello per augurare buon Ferragosto quest’anno è proprio questo:

buon Ferragosto a chi è in vacanza, ma soprattutto grazie a chi oggi è al lavoro per rendere possibile la vacanza degli altri.

Michele Piccirillo

Presidente Confesercenti Provincia di Brindisi

Presidente regionale AIGO Confesercenti Puglia