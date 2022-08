FERRAGOSTO TRA CASTELLO ALFONSINO E CASTELLO DI CAROVIGNO

Ferragosto tra i Castelli, aperture anche il 15 agosto per il Castello Alfonsino di Brindisi e per

il Castello di Carovigno

Un Ferragosto di storia e bellezza quello proposto dalla Aps Le Colonne con le aperture straordinarie

dei Castelli di Brindisi e Carovigno.

Forte a Mare con il caldo colore della sua pietra e l’azzurro del mare che lo circonda aprirà le sue

porte con turni di visita alle ore 10, 11, 12, 18 e 19. Il visitatore si immergerà in un’atmosfera senza

tempo, rivivendo la storia del maniero passeggiando tra il Forte, il Castello e le sale storiche

accompagnato dal racconto delle guide abilitate della Associazione.

Il Castello Alfonsino, posto sull’isola di Sant’Andrea, a guardia del porto di Brindisi da più di 500

anni, è una fortezza unica nel suo genere che regala scorci suggestivi da qualsiasi prospettiva lo si

guardi.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, invece, sarà visitabile dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle

La splendida dimora nobiliare è pronta a svelare i segreti della sua storia e dei suoi protagonisti

con un tuffo nel passato grazie alla visita di sale, terrazze, segrete e dei luoghi più suggestivi di una

struttura in cui il tempo sembra essersi fermato.

Forte a Mare

Per info e prenotazioni: 3792653244 o segreterialecolonne@gmail.com

Castello Dentice di Frasso di Carovigno

Per info e prenotazioni: 3791092451 o castellodicarovigno@gmail.com

Riferimenti social:

FB: Forte a Mare; Castello Dentice di Frasso di Carovigno – Musbi

IG: forte_a_mare; musbicarovigno