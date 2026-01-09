Ferrovie Appulo-Lucane – La solidarietà ai capitreno del Presidente Zizza

Ecco cosa scrive il sen. Vittorio Zizza:
Oggi, come Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, ho voluto portare personalmente la mia solidarietà e quella dell’intero Consiglio di Amministrazione a una rappresentanza dei nostri capitreno in servizio.
Un momento di vicinanza sincera per ringraziarli del lavoro che svolgono ogni giorno con professionalità, responsabilità ed efficienza, ma anche per rappresentare tutta la loro categoria dopo il grave e drammatico fatto avvenuto alla stazione di Bologna, dove un giovane capotreno ha perso la vita a seguito di una vile aggressione.
A loro, alle loro famiglie e a tutti i lavoratori del settore ferroviario va il nostro rispetto, la nostra gratitudine e l’impegno a non abbassare mai l’attenzione sul tema della sicurezza di chi lavora al servizio dei cittadini.