Ferrovie Appulo-Lucane, Zizza eletto presidente al posto di Almiento

L’ex senatore Vittorio Zizza (Lega) è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane. lo ha nominato l’assemblea dei soci che si è riunita al Ministero delle Infrastrutture. Zizza subentra all’avv. Rosario Almiento.

Nel nuovo Cda, che resterà in carica per i prossimi 5 anni, sono stati nominati anche Rosella Di Tullio, 53 anni, originaria di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, e Gioacchino Allegretti, 51 anni, originario di Terlizzi, in provincia di Bari.

“Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatami – ha dichiarato il neo presidente Zizza – sono onorato di guidare un’azienda che negli ultimi anni si è contraddistinta per innovazione ed efficienza. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza imprenditoriale ed amministrativa per vincere le tante sfide che ci attendono”.

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Cda delle Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza, e ai due nuovi componenti, Rosella Di Tullio e Gioacchino Allegretti – ha commentato l’assessora ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Anita Maurodinoia – Sono certa che insieme proseguiremo la proficua collaborazione tra Regione Puglia e Fal, grazie alla quale abbiamo potuto realizzare la visione di un trasporto pubblico su ferro e gomma sempre più moderno, sostenibile ed efficiente e attuare progetti di ampio respiro sulle infrastrutture. Saluto i componenti del Cda uscente e il presidente, Rosario Almiento, ringraziandoli per il lavoro svolto e per la sintonia creatasi in questi anni”.