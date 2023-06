FESTA ABUSIVA IN UNA VILLA – INTERVIENE LA FINANZA

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, nell’ambito dei servizi di controllo

economico del territorio, hanno scoperto nel Comune di Galatina, una festa abusiva a pagamento organizzata

all’interno di una villa privata affittata in nero, con piscina ed ampio parcheggio.

L’attività di servizio è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Gallipoli, i quali intervenuti sui luoghi,

accertavano la presenza di oltre 600 avventori.

Nel corso del controllo, le fiamme gialle accertavano che l’organizzatore della serata ed il proprietario

dell’immobile non erano in possesso della licenza di pubblica sicurezza e della certificazione di prevenzione

incendi e che l’area adibita a discoteca era totalmente sprovvista delle previste uscite di sicurezza.

Per tale ragione entrambi i soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce, per le ipotesi di

reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e di omessa certificazione di

prevenzione antincendio, elevando nel contempo sanzioni amministrative per la vendita di prodotti alcolici e per

l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatori.

Infine sei clienti sono stati segnalati al Prefetto di Lecce poiché detenevano modici quantitativi di sostanze

stupefacenti, del tipo hashish e marjuana, sottoposti a sequestro.

Sono in corso accertamenti da parte dei finanzieri salentini per approfondire gli ulteriori aspetti di natura fiscale e

gius-lavorista.

La Guardia di Finanza profonde il massimo impegno nelle attività connesse alle attività di concorso al

mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.