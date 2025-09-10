Festa Ave Maris Stella 2025, il programma delle celebrazioni religiose

Entrano nel vivo anche quest’anno i festeggiamenti dedicati dell’Ave Maris Stella, in programma al rione Casale di Brindisi dal 9 al 14 Settembre. Il programma prevede la celebrazione dei riti religiosi dedicati alla “Madonna del Mare”.

“Ogni anno – dicono i sacerdoti – la riproposizione della festa della Madonna rappresenta per la nostra comunità un punto di riferimento fra gli avvenimenti che ci vedono partecipi tutti. In questo momento particolare, nel Giubileo della Speranza, la festa della Madonna diventa l’occasione ulteriore per chiedere a Lei l’intercessione per la pace e per non perdere mai la speranza. Ringraziamo tutti per il generoso apporto che ognuno vorrà esprimere nelle diverse forme che la devozione alla Madonna invita a compiere e nella preghiera. Su tutti e tutte, sulle famiglie, su coloro che lavorano al rione Casale, scenda la benedizione di Dio, con la protezione della Beata Vergine Maria, Stella del Mare”.

Questi gli appuntamenti dettagliati dei prossimi giorni:

Giovedì 11

ore 17.00: Giornata Diocesana del Creato – Giardini di Pomona, Cisternino (partenza ore 16,00 dall’Ave Maris Stella. Necessario prenotarsi)

Venerdì 12

ore 18.00: processione a terra dall’Ave Maris Stella al Villaggio Pescatori. Santa Messa e Veglia, animata dalla Tenda di David.

Sabato 13

ore 18.00: Processione via mare e Santa Messa presieduta da Don Alessandro (dal Villaggio Pescatori al Monumento al Marinaio via mare, poi per terra fino al sagrato).

Domenica 14

Celebrazioni eucaristiche ore 9.00 (Chiesa Suore Antoniane), 10,00 (Regina degli Apostoli), 11.00 (Ave Maris Stella), 19.00 (Ave Maris Stella).



