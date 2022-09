FESTA AVE MARIS STELLA – CI SARANNO ANCHE LE BANCARELLE

A Brindisi ritorna la festa nel quartiere Casale in programma per il prossimo fine settimana in concomitanza con i festeggiamenti religiosi in onore del Madonna Ave Maris Stella.

“Saranno circa una sessantina le postazioni di ogni genere merceologico, dai giocattoli, ai dolciumi, dalla frutta secca, allo street food con panini e pettole. Le bancarelle saranno posizionate lungo tutto il viale sino al Monumento al Marinaio, mentre, il Luna Park resterà posizionato presso il piazzale sito in via Spalato .L’organizzazione guidata da Angelo Fontò intende ringraziare l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale per la sensibilità e disponibilità dimostrata per l’occasione”.