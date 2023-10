FESTA CISL DELLA PARTECIPAZIONE, A BRINDISI SABATO 14

La Cisl nazionale, al fine di dar corpo all’Art. 46 della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende ha da tempo avviato, nel Paese, la campagna di adesioni alla proposta di Legge di iniziativa popolare “Partecipazione al lavoro”.

“Tra le finalità di tale proposta – spiega Gianfranco Solazzo, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi – figurano l’introduzione di una disciplina normativa della partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori, nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall’ordinamento comunitario e internazionale.”

Anche nel Comune di Brindisi e nel territorio provinciale è già avviato un percorso utile, sia a far conoscere a lavoratrici/lavoratori, pensionate/pensionati, cittadine/cittadini il contenuto della stessa proposta, sia alla raccolta delle relative firme a sostegno.

E nel quadro della Festa della partecipazione che, contestualmente, la Cisl confederale ha programmato nel Paese, la Cisl territoriale con il proprio Gruppo dirigente, sabato 14 ottobre c.m. in Piazza della Vittoria a Brindisi dalle ore 10.00 alle ore 13.00, illustrerà e si confronterà con i cittadini sui contenuti della proposta di Legge per farli condividere e sottoscrivere; al contempo, presenterà, in postazioni di incontro appositamente allestiti, l’intera gamma del Sistema Servizi della Cisl.