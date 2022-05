FESTA DEI LAVORATORI – UNA NOTA DI MATARRELLI

La Festa dei Lavoratori, un giorno per ricordare le battaglie di chi ha lottato per far sì che oggi si potesse parlare di ‘festa’ senza troppe remore.

Per permetterci di parlare con consapevolezza di un passato lontano – ma non troppo – in cui il tempo per produrre e assicurarsi il mantenimento materiale, ma anche la gratificazione di contribuire a far crescere la società che si abita, non trovava affatto considerazione o non ne riceveva per il giusto valore.

L’augurio è a chi lavora, a chi il lavoro lo ha perso, a chi lo cerca. Ed è un augurio che si abbina al diritto alla salute, alla sicurezza, al rispetto dell’ambiente, in una triade che non dovrebbe mai sciogliersi. Il lavoro è dignità: quante volte lo abbiamo sentito dire? Così è. Non è e non sarà mai una frase fatta.

Buon 1° Maggio.