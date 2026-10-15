Festa dei lettori: reading e nuove casette porta libri per celebrare e promuovere la lettura a Mesagne

Nell’ambito delle attività di promozione della lettura, anche quest’anno il Comune di Mesagne, attraverso la Biblioteca Comunale “U. Granafei” ed in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici comprensivi, partecipa alla Festa dei lettori, la storica manifestazione dell’Associazione Presìdi del libro, realizzata con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale che si svolgerà in tutta Italia da lunedì 6 ottobre a domenica 18 ottobre.

Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 18.30, presso la sala lettura della biblioteca, si terrà il reading teatrale dedicato alla poetessa Emily Dickinson.

Curato da “Artisti per il Sociale”, un gruppo di artisti di diversa provenienza e formazione che sviluppa progetti culturali e performativi orientati alla relazione tra arte, comunità e temi sociali – lo spettacolo propone un viaggio nella vita più segreta della poetessa americana. Attraverso testi, suggestioni biografiche e frammenti poetici, la scena diventa un luogo di ascolto e di immersione nell’universo interiore di una delle voci più intense della poesia moderna che, dalle sue pagine piene di solitudine, continua a raccontarci il nostro stesso mondo.

Protagonista del reading è Daniela Nisi, attrice, autrice e performer brindisina che dà corpo e voce a questo itinerario poetico.

“Tutto il resto è prosa” si configura come un’esperienza di ascolto essenziale e suggestiva, in cui la parola poetica si intreccia con la dimensione teatrale per restituire al pubblico la profondità e l’attualità del pensiero di Emily Dickinson.

Giunta alla sua XXII edizione, la Festa dei Lettori è una delle principali manifestazioni, organizzate da più di 50 Comuni pugliesi e in altre dieci Regioni d’Italia dove sono attivi i Presìdi del libro, con l’obiettivo di avvicinare in specie i piccoli ed i giovani al mondo della lettura promuovendo una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione e il pubblico più ampio.

Il tema scelto per il 2026 è quello della “via delle parole”, ispirato alla raccolta della poetessa anglo-americana Anne Stevenson: un punto di partenza per promuovere una riflessione sull’uso delle parole come strumento di democrazia, di inclusione e di determinazione del sé. Mettersi sulla strada delle parole significa farsi attraversare dalle emozioni che le stesse suscitano in noi. A questo aspetto si ispira l’illustrazione della Festa, realizzata dell’artista Francesca Cosanti, dal titolo “Fin dove ci portano le parole”; una scala che sale e scende, in un’immagine che può essere osservata da entrambi i lati. Due lettori in movimento, trasportati dalle emozioni che le parole di un libro provocano in loro. Emozioni che possono elevarci e, allo stesso tempo, spingerci a scavare nel profondo, aiutandoci a conoscere meglio noi stessi.

A Mesagne, particolare attenzione è stata posta ai piccoli lettori, grazie all’installazione di 5 nuove casette porta libri presso i giardini scolastici e la pinetina di Piazzetta S. Antonio. Le casette, realizzate in continuità al progetto di bookcrossing avviato nel 2021 dalla Biblioteca Comunale “U. Granafei” sono adottate dai bimbi di età compresa tra i 3 e i 10 anni che se ne prenderanno cura tenendole sempre attive con la loro vivacità. Ad accompagnare il programma saranno letture giocose a cura di insegnanti, lettori volontari e del personale della Biblioteca Comunale “U. Granafei”.

Si parte questa settimana con la partecipazione dei piccoli lettori frequentanti l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Moro” e si proseguirà nel corso della prossima settimana con piccoli lettori frequentanti l’Istituto Comprensivo “Carducci – Materdona”.