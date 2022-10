FESTA DEI NONNI: FESTEGGIAMOLI CON TANTO AMORE!

Oggi, 2 ottobre, si festeggia la giornata dedicata ai nonni. Un giorno in cui riflettere sull’importanza dei nostri nonni ed è bello avere una data per festeggiarli. Ogni nonno è speciale ed insostituibile ed è enorme l’amore che riesce a regalare. La festa dei nonni nasce negli Stati Uniti nel 1978, grazie al presidente Jimmy Carter che accettò la proposta di Marian McQuade, una mamma casalinga della Virginia Occidentale con 15 figli e 40 nipoti, che propose una giornata nazionale dedicata ai nonni. In Italia questa festa è diventata una ricorrenza civile nazionale, approvata dal Parlamento, nel 2005. I nonni sono realmente i nostri angeli e, proprio per questo, è stato scelto il 2 ottobre, perché, nella tradizione cristiana Cattolica, proprio in questo giorno, si celebrano gli angeli custodi. Si deve valorizzare il ruolo dei nonni, la profondità di tutto quello che possono dare, il loro importante passato storico, le intense esperienze di vita e tanto altro. Soprattutto per i nipoti, i nonni rappresentano il porto sicuro, l’ancora di serenità di cui sentono i il bisogno. Non dobbiamo parlare di vecchi, l’età è soltanto un numero a cui dare la giusta rilevanza. Vediamo ogni giorno persone di 80 anni, famose e non, condurre vite piene di interessi e coinvolgimenti vari. È l’amore che può tutto e, quindi, non lasciamoli mai soli e amiamoli tutti i giorni dell’anno. I nonni sono troppo importanti! Anna Consales