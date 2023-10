FESTA DEI NONNI: UN GIORNO PER FESTEGGIARE LE PERSONE CHE RIEMPIONO LA NOSTRA VITA CON TANTO AMORE

Il due ottobre è un giorno molto importante perché festeggiamo i nostri nonni, le persone che danno tanto amore incondizionatamente. I nonni rappresentano una ricchezza culturale e affettiva per tutti, un bene inestimabile di cui avere cura. La festa dei nonni nasce negli Stati Uniti nel 1978, grazie al presidente Jimmy Carter che accettò la proposta di Marian McQuade, una mamma casalinga della Virginia Occidentale con 15 figli e 40 nipoti, che propose una giornata nazionale dedicata ai nonni. La festa dei nonni è stata istituita dal Parlamento Italiano con la legge n.159 del 31 luglio 2005, proprio per sottolineare la centralità del loro ruolo, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli Custodi, perché i nonni sono realmente i nostri angeli. Soprattutto per i nipoti, i nonni rappresentano il porto sicuro, l’ancora a cui attaccarsi. Riescono a dare serenità con la loro saggezza e, attraverso i nipoti, allontanano la solitudine e il pensiero di sentirsi ormai inutili. Oggi un pensiero affettuoso va a tutti i nonni, anche a quelli che, purtroppo, ci guardano e ci proteggono da lassù. Anna Consales