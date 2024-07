Presso il ristorante “Marea Seaside Experience”, si è tenuta la Festa del Martelletto nel Compleanno del Rotary Club Brindisi che festeggia il 68° anniversario della fondazione. I rotariani hanno scelto una location particolarmente suggestiva, in un’atmosfera di grande condivisione, all’insegna dell’amicizia e del piacere di ritrovarsi, un’occasione per affermare, ancora una volta, l’importanza di appartenere al Club Rotary e la consapevolezza di essere una presenza importante sul territorio. “Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, di entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace”. Il dott. Giorgio Stomati, già Presidente per l’anno 2023-24, è stato confermato anche per il prossimo anno 2024-25, un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto e la possibilità di potere portare avanti alcuni progetti importanti già programmati. Anche il dott. Salvatore Munafò, segretario per l’anno 2023-24, è stato confermato per il prossimo anno 2024-25. Il dott. Riccardo Mele è stato nominato vice Presidente per l’anno 2024-25. Durante la serata è stato presentato un nuovo socio, il dott. Marco Acquaviva. Inoltre, l’Arch. Giovanni Lanzilotti, già governatore, è stato eletto socio onorario, in riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto. Il dott. Piero Aloisio, già Prefetto per 10 anni, ha formalmente passato l’incarico alla dott.ssa Francesca Fiore, socia onoraria del Rotary Club Brindisi. Si prospetta un altro anno denso di impegni e soddisfazioni, nella convinzione che il Rotary è una filosofia di vita perché crea opportunità ed è, sicuramente, sempre presente nel territorio. Il Rotary Club Brindisi ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia importante il gioco di squadra, perché insieme si può e si deve fare tanto. Anna Consales