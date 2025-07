Festa del peperoncino a Torre S.Susanna

Conferenza stampa questa mattina, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, per la presentazione della 14ª edizione della Festa del Peperoncino.

Anche quest’anno la manifestazione si preannuncia ancora più piccante, coinvolgente e ricca di novità!

L’evento si terrà’ il 31 luglio e l’1 agosto sulla via per San Pancrazio. Prevista anche la quinta tappa della gara del mangiatore del peperoncino. Presenta il campione mondiale Hack Pepper. Hanno partecipato il Presidente della Provincia di Brindisi, in. Toni Matarrelli, Sindaco di Torre Santa Susanna, sen. Michele Saccomanno, il Presidente dell’Associazione Festa del Peperoncino, Cosimo Antonucci. Una iniziativa che atrarra’ senz’altro la curiosità’ di tanti turisti.