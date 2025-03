Festa della donna, D’Attis (Fi): eventi azzurri in tutta la Puglia. Approccio serio per guardare al futuro”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Forza Italia onora la festa della donna in Puglia con numerose iniziative che si terranno durante il mese di marzo su tutto il territorio regionale e ringrazio il nostro movimento Azzurro Donna, con la coordinatrice regionale Beatrice De Donato, per l’impegno appassionato. Ci saranno incontri e dibattiti sui temi dell’emancipazione femminile, delle pari opportunità, dell’imprenditoria, del successo delle donne nello sport: una serie di eventi per condividere idee e progetti. È con questa concretezza che interpretiamo la festa della donna ed è un approccio serio che conserviamo con determinazione nell’esercizio della nostra attività politica”.