Festa della Liberazione in piazza Santa Teresa

Con la solita compostezza e con il ricordo vivo della scomparsa di Papa Francesco si e’ celebrato a Brindisi, in piazza Santa Teresa, l’80’ anniversario della Festa della Liberazione. Presenti attorno al Prefetto Luigi Carnevale tutte le massime autorità civili, militari e religiose. Tanti cittadini a fare da cornice al ricordo di chi ha perso la vita per la libertà e la pace e di chi la vita la continua a perdere anche in questo nostro tempo. Applausi dai cittadini quando ogni intervento delle autorità ha ricordato le nefandezze di tutti i regimi totalitari. Tanta commozione durante l’Inno di Mameli e l’alza bandiera.