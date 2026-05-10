Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Festa della Mamma, il pensiero augurale della Commissione Pari Opportunitàdel Comune di Brindisi alle mamme lavoratrici

Festa della Mamma, il pensiero augurale della Commissione Pari Opportunitàdel Comune di Brindisi alle mamme lavoratrici.

Auguri a tutte le mamme che lavorano: il vostro doppio impegno è il motore della nostra comunità.

In occasione della Festa della Mamma, le Pari Opportunità del Comune di Brindisi rivolgono un pensiero speciale a tutte le donne che ogni giorno conciliano il ruolo di madre con quello di lavoratrice.

Essere madre oggi significa affrontare sfide complesse: tempi di lavoro rigidi, carichi di cura, difficoltà nella conciliazione, disparità salariali e di carriera. Eppure, migliaia di donne brindisine rispondono con forza, competenza e dedizione, dentro e fuori casa.

A voi, che tenete insieme famiglia e professione spesso senza reti adeguate, va il nostro riconoscimento più profondo. Il vostro impegno quotidiano non è scontato: è un contributo essenziale alla crescita sociale, culturale ed economica della città.

Come Istituzione ci impegniamo a rendere Brindisi una città sempre più a misura di madre: potenziando i servizi per l’infanzia, sostenendo la condivisione dei carichi di cura e promuovendo una cultura del lavoro che non penalizzi la maternità.

A tutte le mamme lavoratrici di Brindisi: grazie e auguri.

La vostra forza è esempio per tutti.

Commissione Pari Opportunità –

Comune di Brindisi

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning