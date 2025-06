Festa della musica nella Casa Circondariale di Brindisi

Nella mattinata del 7 giugno, si è svolto, all’interno della Casa Circondariale, il concerto de “la compagnia group” di Mesagne, nell’ambito degli eventi della Festa della Musica , a cui il Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria aderisce. Il gruppo musicale, composto da: dott. Vincenzo Gatto, Vincenzo Carriero, Chiara Gatto, Alessandra Merico, Gianni Manca, Ivo Mitrugno e Antonio Pionato, ha accolto con immediata disponibilità e sensibilità, l’invito della Direzione e del Comando di Polizia Penitenziaria, su proposta del Vice Comandante, per l’evento. Presenti il Direttore, dott.ssa Valentina Meo Evoli, il Vice Comandante Dirigente di Polizia Penitenziaria dott.ssa Luisa De Simone, il Capo dell’Area giuridico-pedagogica dott.ssa Maria Ruggiero, che ha curato l’ organizzazione dell’evento e il Funzionario giuridico-pedagogico dott.ssa Rosa Mele. La “compagnia group” è dedita ad iniziative sociali e di solidarietà. Il gruppo musicale, che nel tempo libero si riunisce per passione della musica, ha eseguito, in modo egregio e proverbiale, brani intramontabili di: Battisti-Mogol, Dalla, De Gregori, Zucchero, Pino Daniele,

The Beatles e Pink Floyd..Le note e la musica, che riverberano in un carcere, hanno un impatto più profondo, diverso ed emozionante. La musica e’ vita, passione e libertà di sognare. Cio’ è stato accolto con gioia e partecipazione da i ristretti presenti, allietando la loro giornata. Bravissimi i componenti de” La Compania Group”.