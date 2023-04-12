FESTA DELLA POLIZIA – I RISULTATI OPERATIVI

RISULTATI OPERATIVI
UFFICIO DI GABINETTO 2021 2022
SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO 6055 8305
QUESTURA E COMMISSARIATI DI P.S. 2021 2022
ARRESTI 114 140
DENUNCIATI 609 721
CONTROLLI
- DI PERSONE
- DI VEICOLI
- DI DOCUMENTI
57.246
18.755
6.246
68.370
23.678
9.958
SEQUESTRI
- CANNABINOIDI
- COCAINA
- OPPIACEI
- ARMI
- MUNIZIONI
GR. 30.427
GR. 1.042
GR. 290
6
92
GR. 44.875
GR.2.497
GR.1.022
32
112
DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 2021 2022
AVVISI ORALI 65 55
SORVEGLIANZA SPECIALE 12 21
DASPO 4 35
FOGLIO DI VIA 202 81
AMMONIMENTO DEL QUESTORE 16 23
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA 2021 2022
PASSAPORTI RILASCIATI 1.629 4.692
PORTO DI FUCILE RILASCIATI 607 717
PORTO D’ARMA TIRO AL VOLO RILASCIATI 385 464
CONTROLLI AD ISTITUTI DI VIGILANZA 22 24
CONTROLLI LOCALI PUBBLICI
- ILLECITI AMMINISTRATIVI CONTESTATI
- ART. 100 TULPS
- PERSONE DENUNCIATE 199*
37**
3
2 71
27
0
13
LICENZE 41 61
ARMI RITIRATE 91 172
*comprensivi dei controlli del rispetto della normativa COVID
** comprensivi della violazione della normativa COVID
UFFICIO IMMIGRAZIONE 2021 2022
PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI E RINNOVATI 3.032 4.776
NULLA OSTA PER VISTI DI INGRESSO AL LAVORO 135 153
NULLA OSTA RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI 178 248
CITTADINANZE CONCESSE 564 265
STRANIERI ESPULSI 25 22
STRANIERI RIMPATRIATI 155 89
MINORI AFFIDATI 195 1.027
POLIZIA SCIENTIFICA 2021 2022
SOPRALLUOGHI 250 192
FOTOSEGNALAMENTI 3.599 3.162
POLIZIA DI FRONTIERA 2021 2022
CONTROLLI
- DI PERSONE
- DI VEICOLI
153.851
36.284
373.453
46.809
ARRESTATI 20 46
DENUNCIATI 47 45
CONTRAVVENZIONI ELEVATE 14 13
RESPINTI 149 181
RIAMMESSI ATTIVI 57 29
ALLONTANATI 48 71
VEICOLI SEQUESTRATI 18 32
DOCUMENTI SEQUESTRATI 10 31
POLIZIA STRADALE 2021 2022
CONTROLLI
- DI PERSONE
- DI VEICOLI
7.892
7.239
7.545
7.267
PATTUGLIE IMPIEGATE 916 999
PATTUGLIE IMPIEGATE DI SCORTA A PERSONALITÀ, GARE CICLISTICHE, SANITARIE 74 98
PATENTI RITIRATE 33 69
CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE 95 81
FERMI AMMINISTRATIVI VEICOLI 53 107
SEQUESTRI AMMINISTRATIVI VEICOLI 69 126
ARRESTATI 1 0
DENUNCE 24 28
INCIDENTI RILEVATI
- SOLO CON DANNI
- CON FERITI
- CON ESITI MORTALI 170
97
69
4 177
98
74
5
POLIZIA FERROVIARIA 2021 2022
CONTROLLI
- DI PERSONE
- DI VEICOLI
20.571
6
22.744
7
PATTUGLIE IMPIEGATE 892 990
TRENI SCORTATI 246 254
SERVIZI DI VIGILANZA IN STAZIONE 687 772
ARRESTATI 1 0
DENUNCE 14 14
CONTRAVVENZIONI ELEVATE 7 5
POLIZIA DELLE COMUNICAZIONI 2021 2022
ARRESTATI 3 0
DENUNCE 76 85
UFFICI POSTALI CONTROLLATI 96 105