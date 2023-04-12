Facebook Twitter Instagram
ISCRIVITI

FESTA DELLA POLIZIA – I RISULTATI OPERATIVI

RISULTATI OPERATIVI

UFFICIO DI GABINETTO 2021 2022
SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO 6055 8305

QUESTURA E COMMISSARIATI DI P.S. 2021 2022
ARRESTI 114 140
DENUNCIATI 609 721
CONTROLLI

  • DI PERSONE
  • DI VEICOLI
  • DI DOCUMENTI
    57.246
    18.755
    6.246
    68.370
    23.678
    9.958
    SEQUESTRI
  • CANNABINOIDI
  • COCAINA
  • OPPIACEI
  • ARMI
  • MUNIZIONI
    GR. 30.427
    GR. 1.042
    GR. 290
    6
    92
    GR. 44.875
    GR.2.497
    GR.1.022
    32
    112

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 2021 2022
AVVISI ORALI 65 55
SORVEGLIANZA SPECIALE 12 21
DASPO 4 35
FOGLIO DI VIA 202 81
AMMONIMENTO DEL QUESTORE 16 23

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA 2021 2022
PASSAPORTI RILASCIATI 1.629 4.692
PORTO DI FUCILE RILASCIATI 607 717
PORTO D’ARMA TIRO AL VOLO RILASCIATI 385 464
CONTROLLI AD ISTITUTI DI VIGILANZA 22 24
CONTROLLI LOCALI PUBBLICI

  • ILLECITI AMMINISTRATIVI CONTESTATI
  • ART. 100 TULPS
  • PERSONE DENUNCIATE 199*
    37**
    3
    2 71
    27
    0
    13
    LICENZE 41 61
    ARMI RITIRATE 91 172
    *comprensivi dei controlli del rispetto della normativa COVID
    ** comprensivi della violazione della normativa COVID

UFFICIO IMMIGRAZIONE 2021 2022
PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI E RINNOVATI 3.032 4.776
NULLA OSTA PER VISTI DI INGRESSO AL LAVORO 135 153
NULLA OSTA RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI 178 248
CITTADINANZE CONCESSE 564 265
STRANIERI ESPULSI 25 22
STRANIERI RIMPATRIATI 155 89
MINORI AFFIDATI 195 1.027

POLIZIA SCIENTIFICA 2021 2022
SOPRALLUOGHI 250 192
FOTOSEGNALAMENTI 3.599 3.162

POLIZIA DI FRONTIERA 2021 2022
CONTROLLI

  • DI PERSONE
  • DI VEICOLI
    153.851
    36.284
    373.453
    46.809
    ARRESTATI 20 46
    DENUNCIATI 47 45
    CONTRAVVENZIONI ELEVATE 14 13
    RESPINTI 149 181
    RIAMMESSI ATTIVI 57 29
    ALLONTANATI 48 71
    VEICOLI SEQUESTRATI 18 32
    DOCUMENTI SEQUESTRATI 10 31

POLIZIA STRADALE 2021 2022
CONTROLLI

  • DI PERSONE
  • DI VEICOLI
    7.892
    7.239
    7.545
    7.267
    PATTUGLIE IMPIEGATE 916 999
    PATTUGLIE IMPIEGATE DI SCORTA A PERSONALITÀ, GARE CICLISTICHE, SANITARIE 74 98
    PATENTI RITIRATE 33 69
    CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE 95 81
    FERMI AMMINISTRATIVI VEICOLI 53 107
    SEQUESTRI AMMINISTRATIVI VEICOLI 69 126
    ARRESTATI 1 0
    DENUNCE 24 28
    INCIDENTI RILEVATI
  • SOLO CON DANNI
  • CON FERITI
  • CON ESITI MORTALI 170
    97
    69
    4 177
    98
    74
    5

POLIZIA FERROVIARIA 2021 2022
CONTROLLI

  • DI PERSONE
  • DI VEICOLI
    20.571
    6
    22.744
    7
    PATTUGLIE IMPIEGATE 892 990
    TRENI SCORTATI 246 254
    SERVIZI DI VIGILANZA IN STAZIONE 687 772
    ARRESTATI 1 0
    DENUNCE 14 14
    CONTRAVVENZIONI ELEVATE 7 5

POLIZIA DELLE COMUNICAZIONI 2021 2022
ARRESTATI 3 0
DENUNCE 76 85
UFFICI POSTALI CONTROLLATI 96 105

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Facebook Twitter Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning