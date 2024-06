Cerimonia in piazza S.Teresa questa mattina per celebrare il 78esimo anniversario della Repubblica. Nel suo discorso il prefetto Luigi Carnevale ha ricordato l’importanza del voto del referendum del 1946 e del primo voto aperto a tutti, uomini e donne. Ma ha anche ribadito la mostruosità della violenza di genere. Carnevale ha ribadito l’importanza per il territorio del G7 a Brindisi e Fasano. Presenti tutte le autorità civili, religiose e militari, oltre agli studenti di scuole del territorio.