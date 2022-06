FESTA DELLA REPUBBLICA IN PIAZZA SANTA TERESA

Tantissime autorità e tantissima gente presenti in piazza Santa Teresa per la Festa della Repubblica, dopo due anni di pandemia da Covid 19. Emozione, soprattutto in questo periodo di guerra, da parte del prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, all’atto della deposizione della corona di fiori per i caduti di tutte le guerre e alla vista della grande bandiera italiana fatta calare dal terrazzo della Prefettura dai Vigili del Fuoco. “Per me – ha detto il Prefetto – la Repubblica è il faro che ci guiderà sempre”.