Festa dell’Albero: Legambiente Puglia in campo con iniziative in tutta la regione

Il 21 novembre si celebra in Italia la Festa nazionale dell’Albero, istituita nel 2013 per promuovere il valore degli alberi e sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza del verde urbano e della tutela del territorio. Un appuntamento quanto mai attuale, alla luce di un dato allarmante: ogni due secondi, nel mondo, scompare una foresta grande quanto un campo di calcio, con gravi conseguenze per la biodiversità e per la qualità dell’aria che respiriamo.

In occasione della ricorrenza, Legambiente ha organizzato su scala nazionale una serie di iniziative e attività di piantumazione, coinvolgendo scuole, enti, associazioni e amministrazioni locali, per diffondere una cultura ambientale consapevole e responsabile.

Legambiente Puglia, con il supporto dei circoli locali e grazie alla collaborazione con tanti istituti scolastici, amministrazioni comunali e volontari, partecipa attivamente anche quest’anno.

«L’impegno dei nostri circoli – dichiara Nanni Palmisano, direttore di Legambiente Puglia – conferma quanto la comunità pugliese sia sensibile ai temi della sostenibilità e della rigenerazione ambientale. Piantare un albero significa investire nel futuro, rendere le nostre città più vivibili e rafforzare l’identità di una regione che vuole mettere il verde al centro del proprio modello di sviluppo e di turismo sostenibile».

Le iniziative rientrano nell’ambito delle campagne nazionali di Legambiente e rappresentano un importante contributo per promuovere la tutela del paesaggio e la diffusione di buone pratiche ambientali nelle giovani generazioni e nelle comunità locali.