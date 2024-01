Festa dello sport. Premiati atleti e squadre

“Festa dello Sport” questa mattina presso l’Hotel Orientale di Brindisi per la premiazione di atleti e squadre della città che si sono messi in evidenza nel corso del 2023. Ad anticipare l’evento un convegno sulla nuova normativa fiscale e organizzativa delle società sportive dilettantistiche. L’organizzazione e’ stata dell’associazione Uniti per lo Sport, presieduta dal maestro di boxe, Carmine Iaia.