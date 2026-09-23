Festa dell’Unità – A Mesagne il 26 settembre dibattiti su lavoro, Mezzogiorno e futuro

In Villa Comunale la Festa organizzata dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici. Al centro della serata il futuro delle nuove generazioni e le sfide della Puglia verso il 2027

È stato definito il programma della Festa de L’Unità di Mesagne, in programma sabato 26 settembre in Villa Comunale, organizzata dal Partito Democratico di Mesagne insieme ai Giovani Democratici.

Una serata dedicata al confronto e alla discussione sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro delle comunità, con particolare attenzione al lavoro, alle nuove generazioni, al Mezzogiorno e al ruolo della Puglia nelle sfide dei prossimi anni.

La manifestazione prenderà il via alle 18.00 con i saluti e l’apertura affidati a Rosanna Saracino, segretaria del PD Mesagne, Enrica Sconosciuto, segretaria provinciale dei Giovani Democratici, e Carla Graduata, presidente ANPI Mesagne.

Alle 18.30 il primo dibattito: “Lavoro, salari e pensioni: quale futuro per le nuove generazioni?”

Il primo appuntamento di confronto, in programma alle 18.30, affronterà uno dei temi più direttamente legati al futuro dei giovani: lavoro, salari e pensioni.

La discussione partirà da una domanda centrale: come garantire alle nuove generazioni un lavoro dignitoso, un salario adeguato e prospettive previdenziali sostenibili?

A confrontarsi saranno i tre segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL: Massimo Di Cesare per la CGIL, Antonio Baldassarre per la CISL e Fabrizio Caliolo per la UIL.

All’incontro sarà presente anche Giulio Raganato, presidente dei Giovani Democratici. A moderare il dibattito sarà il giornalista Angelo Sconosciuto.

Alle 19.30 il secondo confronto: “Il futuro parte dal Sud: la Puglia verso la sfida nazionale del 2027”

Il secondo dibattito, alle 19.30, allargherà lo sguardo alle prospettive del Mezzogiorno e della Puglia, attraverso un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e del Partito Democratico.

“Il futuro parte dal Sud: la Puglia verso la sfida nazionale del 2027” sarà l’occasione per discutere di territori, sviluppo e delle sfide legate alle politiche del prossimo futuro, mettendo in relazione la dimensione locale e quella regionale e nazionale.

Interverranno Francesco Rogoli, sindaco di Mesagne; Stefano Minerva, capogruppo PD nel Consiglio regionale della Puglia; Shady Alizadeh, portavoce regionale della Conferenza delle donne democratiche; Toni Matarrelli, presidente del Consiglio regionale della Puglia; Isabella Lettori, consigliera regionale PD, e Isanna Maldarizzi, segretaria regionale dei Giovani Democratici della Puglia.

A moderare sarà Lucia Portolano.

La Festa de L’Unità si propone così come uno spazio di confronto tra generazioni, istituzioni, rappresentanze sociali e territorio, riportando nel cuore della città una tradizione di discussione politica e partecipazione.

La serata sarà inoltre accompagnata da momenti di socialità e convivialità, con musica, stand e iniziative aperte alla cittadinanza, per una Festa che vuole unire il momento del confronto alla dimensione dello stare insieme. La Festa è interamente finanziata dalla vendita dei biglietti della lotteria a premi. L’estrazione avverrà il 26 sera a conclusione della serata.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre, a partire dalle ore 18.00, in Villa Comunale a Mesagne.