Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate – Il discorso del sindaco Marchionna

Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate – Il discorso del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

(Piazza Santa Teresa, 4 novembre 2026)

Rendo omaggio alla Bandiera Italiana, ai labari delle Associazioni combattentistiche, ai picchetti d’onore schierati in questa piazza. Saluto con deferenza le Autorità oggi intervenute. Abbraccio affettuosamente le ragazze e i ragazzi che presenziano a questa cerimonia e ringrazio i Dirigenti scolastici e gli insegnanti per il lavoro educativo che svolgono con tanta dedizione.

Oggi celebriamo la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, espressione della volontà popolare che sancì l’imprescindibilità di un’Italia unita.

Il nostro primo pensiero in questa giornata dal grande significato è purtroppo il triste, ma doveroso e sentito omaggio alla memoria delle quattro vittime dell’incidente occorso la scorsa settimana in Bosnia durante un’esercitazione militare.

La storia delle Forze Armate italiane è una storia di pace e di assistenza alle popolazioni in difficoltà in ogni parte del mondo. Le missioni dei nostri militari sono un modello di efficienza militare, di capacità tattica e strategica, ma anche di profonda umanità nella gestione di operazioni di pace in tutti i teatri del mondo.

In tempi così incerti, caratterizzati da un’inquietudine che si fa strada in ognuno di noi a causa dei conflitti in atto in tante aree del mondo, desidero ribadire la gratitudine e l’affetto che tutta la comunità brindisina nutre nei confronti delle Forze Armate italiane e soprattutto l’orgoglio e la consapevolezza che esse rappresentano la Repubblica Italiana nel mondo con onore, umanità e grande capacità di comprendere il contesto nel quale sono impegnate.

L’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sorreggono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione dell’Italia a vivere in pace, offrendo una risposta di concordia e affidabilità nella difesa dei diritti di ogni cittadino.

Alla base dell’impegno degli appartenenti alle Forze Armate è il giuramento prestato alla bandiera, alla Repubblica e ai principi della Costituzione, per adempiere con disciplina e onore alle funzioni pubbliche affidate a ciascuno.

Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della Difesa, il vostro lavoro quotidiano è essenziale per l’avvenire sicuro e pacifico del nostro Paese e della più ampia comunità internazionale.

Per questo vostro quotidiano lavoro, noi tutti vi saremo eternamente grati!

Viva le Forze Armate, viva l’Italia!