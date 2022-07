FESTA DI “BACCALAUREATO” ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI

Si è tenuta ieri sera nell’auditorium del triennio del Liceo Scientifico “Fermi Monticelli” di Brindisi la Cerimonia di consegna dei diplomi per gli studenti che hanno conseguito il Baccalaureato Europeo del 2022.

Due studenti di classe sesta (terzo anno) hanno presentato la serata, introducendo gli interventi della Dirigente scolastica Stefania Metrangolo, della dott.ssa Maria D’Aprile, Liaison Officer delle Nazioni Unite, dell’avvocato Ercole Farina per Confindustria Brindisi e del Presidente del Comitato genitori della Scuola Europea, dott. Angelo Rubino. Gli auguri da parte della dirigente hanno ricordato un anno particolarmente ricco di successi per la Scuola Europea. I risultati di questo duro esame sono stati infatti particolarmente soddisfacenti per l’istituto e per gli studenti stessi, dal momento che si sono registrate valutazioni particolarmente alte, segno della crescente qualità formativa dell’istituto. Lo studente più meritevole, Alessandro Spagnolo, ha ottenuto il voto più alto mai registrato presso la sede di Brindisi (corrispondente al 100 e lode italiano), lo stesso studente si era qualificato alla fase internazionale delle olimpiadi di Filosofia in lingua inglese e solo la sovrapposizione con gli impegni dell’esame di Baccalaureato gli hanno impedito di parteciparvi.

Sentiti sono stati anche i messaggi di auguri da parte dei docenti tutor delle classi italofona e anglofona e degli studenti già diplomati; anche i rappresentanti degli studenti delle due classi giunte al termine del percorso hanno ricordato i momenti salienti del percorso di studi mentre la presentazione di video con raccolta di foto dei momenti e delle attività più significative dell’anno appena concluso ha costituito un gradevole intermezzo. La serata si è arricchita da un omaggio canoro da parte di una ex alunna della Scuola Europea, che ha voluto altresì ringraziare anche il corpo docente per le competenze apprese durante gli anni di studio.

Emozionante il momento della presentazione degli alunni diplomati con la toga sul palco, mentre alle loro spalle si proiettavano foto e frasi preferite, scelte dagli stessi studenti, conclusosi con il taglio dei palloncini.