Festa di San Biagio 2026: attivo il servizio bus e navetta per il Santuario

In occasione della Solennità di San Biagio, patrono della città di Ostuni, l’Amministrazione Comunale informa che martedì 3 febbraio 2026 sarà attivo un servizio di trasporto pubblico dedicato per agevolare l’afflusso dei fedeli verso il Santuario di San Biagio.

Il servizio sarà operativo dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e prevede l’impiego di due autobus. Un autobus da 50 posti effettuerà collegamenti da viale dello Sport con partenze alle ore 8.00, 9.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00, con fermata intermedia in Largo Falcone e capolinea al rondò di Sant’Oronzo, effettuando il percorso di ritorno con le stesse modalità.

Dal rondò di Sant’Oronzo al Santuario di San Biagio sarà attivo un ulteriore autobus di tipo corto, che collegherà direttamente i pellegrini al Santuario con frequenza coordinata in base agli orari di arrivo dell’autobus proveniente da Ostuni.

Il servizio sarà gratuito per l’utenza e consentirà ai fedeli di raggiungere il Santuario in sicurezza e comodità, favorendo la partecipazione alle celebrazioni religiose previste nella Grotta del Santuario alle ore 9.00, 10.30 e 15.00.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a utilizzare il servizio predisposto, contribuendo a una migliore gestione dei flussi e alla tutela dell’area del Santuario.