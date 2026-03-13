Festa in trasferta per l’Appia Rugby Brindisi, che espugna Rende e onora la regular season concludendo come aveva sempre fatto: vincendo nettamente contro il suo avversario di turno!

La vittoria di Brindisi contro il Rugby Rende (50-10) nell’ultima giornata giunge con un risultato inequivocabile ma che non raggiunge i punteggi schiaccianti a cui la squadra ci ha abituato. Nonostante le numerose assenze per infortuni, l’Appia prevale grazie a una prestazione solida, con una ripresa che evidenzia il carattere dei suoi uomini simbolo.

Il primo tempo vede il Rende partire in vantaggio con una meta iniziale, ma l’Appia risponde, riuscendo a chiudere la prima frazione in, seppur risicato, vantaggio (10-19) grazie a due mete di Mangione e 1 di D’Oria. Un avvio che, pur non impressionando, permette alla squadra di prendere le misure all’avversario.

Nel secondo tempo, l’Appia cambia marcia e allunga il passo, marcando cinque mete, con Mangione, Bonaparte, D’Oria (2) e Perrone a sigillare il punteggio finale. Il Rende cerca di opporsi in qualche modo, ma non riesce mai a impensierire seriamente il XV di Brindisi.

L’Appia Rugby celebra così al meglio una stagione straordinaria, tagliando il traguardo finale del girone da imbattuta con un bilancio perfetto di 10 vittorie, tutte conquistate con il bonus. Un totale di 50 punti che dimostra la superiorità assoluta della squadra, non solo in termini di risultati, ma anche di gioco espresso. Ma ciò che davvero lascia a bocca aperta sono le 103 mete segnate in sole 10 partite. Un dato impressionante che testimonia la forza offensiva della squadra, capace di scardinare qualsiasi difesa si sia trovata di fronte.

Ora gli uomini del duo tecnico Bonaparte- D’Oria riposeranno per più di un mese per preparare al meglio la semifinale playoff di andata che si terrà il 26 aprile in cui affronterà la vincente tra Rugby Rende e Draghi Bat.