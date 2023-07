Festa Patronale a Pezze di Greco, modifiche al servizio di Trasporto Pubblico dal 15 al 17 luglio

Con lo svolgimento a Pezze di Greco delle celebrazioni religiose in onore di Maria SS del Carmine, si informa la cittadinanza delle modifiche al servizio di Trasporto Pubblico Urbano

FASANO – In vista degli eventi religiosi e laici organizzati per la Festa patronale di Pezze di Greco, l’amministrazione comunale ha previsto una serie di misure relative al servizio di Trasporto Pubblico Urbano.

Tali misure sono atte a garantire il regolare svolgimento di tutte le corse del servizio di Trasporto Pubblico Urbano che transitano dalla frazione di Pezze di Greco, comprese tutte le corse del servizio turistico “Costa Fasanese”.

Nei giorni sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 luglio saranno soppresse le fermate ordinarie nella frazione di Pezze di Greco, e i pullman (da e verso Fasano) effettueranno due fermate “straordinarie”: la prima in largo Mario Perrone (all’altezza del secondo accesso su Corso Nazionale, nei pressi del civico 1 di via Mario Perrone) e la seconda fermata in via Angelini (nei pressi del ristorante La Giara).

Anche le linee del servizio turistico prefestivo e festivo “Costa Fasanese” che attraversano Pezze di Greco osserveranno le stesse variazioni delle fermate, in coerenza con i percorsi preordinati.