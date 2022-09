FESTA PATRONALE – ALCUNE CONSIDERAZIONI DOPO GLI EVENTI

I festeggiamenti in onore dei Santi Patroni si sono appena conclusi e abbiamo voluto incontrare S. E. Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, per alcune riflessioni sull’andamento di questi giorni dedicati a San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi. “È come se la gente avesse recuperato un rapporto ideale e quindi di valore con i Santi Patroni della città. Il numero delle persone che stavano al discorso quando sono arrivate le Statue dal mare, il modo in cui hanno seguito e poi soprattutto la cosa che mi ha commosso profondamente è stata la celebrazione della Messa, domenica sera, in piazza. È stato veramente un momento esaltante, non solo la serietà della partecipazione, la piazza gremita, la profondità di questa comunicazione, perché la piazza del Duomo è un luogo magico. La piazza è un ponte tra la Chiesa e la città. La bellezza della celebrazione della festa dei Patroni è proprio questo: trovare dei motivi per cui siamo collegati gli uni agli altri. -S. E. Mons Domenico Caliandro”. Una festa che ha segnato il ritorno alla normalità. Seguire le processioni, le celebrazioni, tutto quanto ha contribuito a restituire ai brindisini la possibilità di festeggiare i Santi Patroni. Abbiamo, sicuramente, bisogno di riappropriarci delle tradizioni e di essere coinvolti emotivamente. Anna Consales