Festa patronale – I servizi aggiuntivi della STP per i rioni cittadini

Sabato 31 agosto 2024 e domenica 01 settembre 2024 le linee urbane 1, 5, 7, 8, 11 e 26 prolungheranno

il servizio per i quartieri della città con corse aggiuntive a partire dalle 22:00 e fino alle ore 01:30 con i

seguenti percorsi:

• Linea 1: Centro (Via Bastioni Carlo V – via Prov. per Lecce) – Bozzano (Viale Francia – Via Prov. per

Lecce) – San Paolo – San Pietro – Perrino – Viale Arno; frequenza 30 minuti;

• Linea 5: Viale Arno (Consorzio ASI) – Centro (Stazione FS) – Paradiso – Casale – Porticciolo Turistico

– Viale Arno (Consorzio ASI); frequenza 45 minuti;

• Linea 7: Centro (Via Bastioni Carlo V – Via Prov. per Lecce) – La Rosa – Tuturano – Via Bastioni Carlo

V; frequenza 50 minuti;

• Linea 8: Centro (Via Bastioni Carlo V) – Sant’Elia – Sant’Angelo – Centro (Via Bastioni Carlo V);

frequenza 45 minuti;

• Linea 11: Centro Commerciale “Brin Park” – Via Bastioni Carlo V – Centro Commerciale “Brin Park”;

frequenza 30 minuti.

• Linea 26: Centro (Via Bastioni Carlo V) – Cappuccini – Ospedale Perrino – Viale Commenda –

Cavalcavia De Gasperi – Via Bastioni Carlo V; frequenza 30 minuti.

COLLEGAMENTI CON LE ZONE ADIBITE A PARCHEGGIO

Sabato 31 agosto 2024 e domenica 01 settembre 2024 dalle ore 19:00 alle ore 02:00 sarà disponibile il

collegamento gratuito con navetta autobus tra Sant’Apollinare e viale

Domenico Mennitti (già via del Mare) – frequenza 10 min

Nelle medesime giornate saranno inoltre disponibili i seguenti servizi di trasferimento dalle ore 19:00 alle

ore 01:30:

• collegamento tra il centro cittadino e i parcheggi dello Stadio “Fanuzzi” utilizzando le linee 4 e 5;

• collegamento tra il centro cittadino e i parcheggi del Bosco Ex Collegio “Tommaseo” utilizzando le

linee 3, 4, 5 e AP (quest’ultima con fermata utile più vicina in via Ruggero De Simone);

• collegamento tra il centro cittadino e i parcheggi del Parco del Cillarese utilizzando le linee 3, 4, 5

e AP;

• collegamento tra il centro cittadino e il parcheggio dell’Ospedale “Perrino” utilizzando le linee 1, 4

e 26 dalla fermata dell’Ospedale “Perrino”;

• collegamento tra il centro cittadino e l’area di parcheggio del Centro Commerciale “Brin Park”

utilizzando la linea 11;

• collegamento tra il centro cittadino e le aree di parcheggio su viale Arno utilizzando le linee 1 e 5 e

la navetta autobus in partenza da Sant’Apollinare.

N.B.: le corse delle linee 3 e 4 saranno garantite sino alle ore 22:10.

Nei giorni 31 agosto e 01 settembre 2024, a partire dalle ore 18:00 e sino a fine servizio, tutte le corse del

servizio urbano potranno essere utilizzate gratuitamente.