Festa patronale – Le variazioni della STP sui percorsi urbani

VARIAZIONI SULLA VIABILITÀ DELLE LINEE URBANE DI BRINDISI

In occasione delle manifestazioni connesse alle festività per i Santi Patroni della Città di

Brindisi, saranno introdotte le seguenti modifiche ai servizi di trasporto:

la linea Navetta Centro – Parcheggio via Spalato sarà sospesa

sino a martedì 3 settembre 2024

da venerdì 30 agosto 2024 e sino a lunedì 2 settembre 2024

la linea AP in direzione Aeroporto: viale Arno – via Prov. per Lecce – via Bastioni San Giacomo

– via Indipendenza (in sostituzione di via Porta Lecce) – via Cristoforo Colombo, per poi

riprendere il regolare percorso;

la linea AP in direzione Costa Morena: via Bastioni San Giacomo – via Prov. per Lecce – viale

Arno, per poi riprendere il regolare percorso;

la linea 3 effettuerà capolinea in viale Arno – via prov.le per Lecce – via Bastioni San Giacomo

– via Indipendenza – via C. Colombo e riprenderà regolari percorsi;

la linea 5 effettuerà regolare percorso fino a viale Arno – via Prov. per Lecce – via Bastioni San

Giacomo – via Indipendenza – via Cristoforo Colombo, per poi riprendere il regolare percorso;

la linea 8 effettuerà capolinea in viale Arno – via prov.le per Lecce – via Bastioni San Giacomo

– via N. Sauro e riprenderà regolari percorsi fino a via Bastioni Carlo V – viale Arno.

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024 a partire dalle ore 18:00

La linea 5 effettuerà il seguente percorso alternativo: partenza da capolinea, regolare

percorso sino al rondò Aeroporto Militare – via Umberto Maddalena – via Benedetto Brin e

continuazione su regolare percorso