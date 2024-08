Festa patronale – Luperti e Greco: costi altissimi per le “bancarelle”. Si rischia un flop!

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale rischia un “flop”. In questo caso il riferimento è ai festeggiamenti patronali nell’ambito dei quali sono stati previsti 130 stalli per gli ambulanti che vogliono parteciparvi. Il problema è che l’Assessore alle Attività Produttive Mario Scioscioli pare non avere idea del volume di affari che può svilupparsi per ciascuna “bancarella” e quindi è stata stabilita una somma di 300 euro a cui devono aggiungersi le spese per l’occupazione del suolo pubblico e per la Tarsu.

E’ evidente che, in queste condizioni, si rischia il deserto e quindi chiediamo direttamente al Sindaco Marchionna di rivedere tali tariffe, prevedendo una forte riduzione. Il tutto, a vantaggio degli operatori economici interessati e della buona riuscita dei festeggiamenti patronali.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali