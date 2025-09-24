Festa San Giustino de Jacobis. Riflessioni sulla pace

E’ questa una settimana importante per il rione Bozzano. Nel fine settimana infatti ricorre la festa di San Giustino de Jacobis e la Parrocchia del quartiere dedicata al Santo ha programmato una serie di iniziative. La prima e’ a carattere culturale. Mercoledì pomeriggio c’ e’ stato un convegno sul tema “Osare la Pace” – Riflessioni sui conflitti e sulla nonviolenza. Una serata di riflessione sulla drammatica situazione del Medio Oriente.

All’appuntamento sono intervenuti personalità che hanno offerto contributi di riflessione e approfondimento su un tema tanto attuale quanto urgente.

Sono intervenuti S.E.R. Mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente Pax Christi Italia,

Rosa Siciliano Direttrice editoriale di “Mosaico di Pace”

con la testimonianza di Mohammad Afaneh Presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata. Ha introdotto don Cosimo, parroco della Chiesa San Giustino de Jacobis. Ha moderato l’incontro il Prof. Giancarlo Canuto.









