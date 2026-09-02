Festa San Teodoro. Convegno sulla Enciclica papale “Magnifica Humanitas”

Incontro presso il cortile della Carredrale di Brindisi, intitolato “Magnifica Humanitas – La custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale”. Il tema rappresenta il rapporto tra persona, tecnologia e futuro, con riflessioni etiche e sociali sull’era dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento fa parte del ciclo “Think Talk” e rientra nei festeggiamenti patronali per San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi. Sono intervenuti :S.E.Mons. Giovanni Intini (Arcivescovo di Brindisi-Ostuni), Giuseppe Marchionna (Sindaco di Brindisi), Don Matteo Prodi (Parroco, docente e responsabile della scuola diocesana impegno socio-politico), il Prof. Salvatore Giuliano (Dirigente dell’IISS “E. Majorana” di Brindisi). Ha coordinato la collega Chiara Criscuolo, giornalista de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia. Accompagnamento musicale: Intermezzi a cura del duo Intrecci. Ha introdotto don Mimmo Roma che ha anche presentato la famiglia Giuseppe e Gianna Servino, genitori di Alessandro scomparso qualche anno fa. Hanno realizzato una fondazione con lo scopo di sostenere gli studi di alunni di varie scuole del territorio. In questo primo anno la scelta e’ stata sull’Istituto Industriale Giorgi di Brindisi.