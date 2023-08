FESTE PATRONALI – IN CITTA’ QUEST’ANNO MOLTI PIU’ POSTI-AUTO

Prove generali di soluzione del problema-parcheggi nella città di Brindisi. In occasione delle feste patronali, infatti, così come annunciato stamattina in conferenza stampa, sono stati individuati circa 2.700 posti-auto, di cui 400 nei pressi dello stadio Fanuzzi ed altri 200 nell’ex campo di calcio del Tommaseo. A tutti questi si aggiungono i parcheggid el Brinpark, dell’ospedale Perrino e del parco Cillarese. La Società Trasporti Pubblici effettuerà gratuitamente il servizio di collegamento tra le aree di sosta ed il centro della città. Il tutto, dall’1 al 4 settembre, grazie all’impiego di dieci autobus aggiuntivi e fino all’1.30 di notte.