Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. Solenne Messa Pontificale



“Dobbiamo diventare ambasciatori di Speranza- S. E. Mons. Giovanni Intini”. Nell’ambito dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, in Piazza Duomo si è tenuta la Solenne Messa Pontificale presieduta da S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Sicuramente uno degli appuntamenti più importanti, reso ancora più speciale dalla preziosa partecipazione del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” diretto dal M° Alessio Leo. Tantissimi fedeli hanno voluto partecipare ad un’occasione speciale per onorare i Santi Patroni della città. Teodoro e Lorenzo, due uomini che Dio ha mandato sulla terra, in periodi storici differenti, che sono diventati testimoni e messaggeri del Vangelo e che non hanno esitato a perdere la vita per portare avanti la loro missione. Onorarli significa richiamare a un certo stile di vivere il Vangelo. Una celebrazione seguita con molta attenzione da tutti i presenti. Importanti e profonde le parole dell’Arcivescovo durante l’omelia. Prima della benedizione, è intervenuto Don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, che ha ringraziato le autorità civili e militari e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione delle festività. I Solenni Festeggiamenti sono un’occasione unica per la nostra città, per sentirci una comunità, festeggiare insieme e riflettere sul presente e sul futuro di Brindisi. Anna Consales