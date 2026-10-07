“Festeggiamo i nonni”, all’Impero di Brindisi una festa tra canzoni, magia e sorrisi





Ci sono affetti che passano da una generazione all’altra e diventano parte della vita di una famiglia. Quello tra nonni e nipoti è fatto di tempo, cura, complicità e ricordi che crescono insieme. A questo legame Brindisi dedica “Festeggiamo i Nonni”, in programma venerdì 9 ottobre alle ore 18.30 al Teatro Impero: una serata aperta alla città, organizzata dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, realizzata dall’associazione Connessioni del Mediterraneo APS, con la partecipazione dei volontari della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Ingresso libero e, al termine, un gadget in omaggio per tutti i nonni.



La Festa dei Nonni ricorre in Italia il 2 ottobre, ma il valore di questo legame va ben oltre una data sul calendario. L’appuntamento brindisino del 9 ottobre nasce proprio con questo spirito: prolungare idealmente quella ricorrenza e dedicare ai nonni un momento tutto per loro, riconoscendo il ruolo che hanno nella vita delle famiglie, il sostegno quotidiano che offrono e la forza del rapporto che costruiscono con figli e nipoti.A condurre la serata sarà Gianni Ippolito, attore e showman dalla lunga esperienza nel teatro popolare e nell’intrattenimento. Il gusto per la battuta e il rapporto diretto con il pubblico segnano un percorso artistico che lo ha visto ospite di programmi come “Domenica In” e “Casa Castagna” e interprete di fiction quali “Un medico in famiglia” e “Provaci ancora prof.”.Il cuore dello spettacolo sarà il concerto di Gennaro Gargarelli, dedicato ai grandi classici della canzone italiana e napoletana. Il repertorio renderà omaggio ad artisti come Renzo Arbore, Domenico Modugno, Massimo Ranieri e Pino Daniele, con brani che appartengono alla memoria di più generazioni e che ancora oggi invitano a cantare insieme. Accanto a Gargarelli saliranno sul palco Mimmo Russi, batterista, percussionista e cantante, e Italo Perez DJ, mandolinista e voce solista. A completare il concerto sarà la partecipazione di un corpo di ballo, che arricchirà la serata con momenti coreografici.



Dopo la musica, spazio allo spettacolo del mago Maraldo, che coinvolgerà grandi e piccoli con numeri di magia, sorprese e momenti di divertimento. Il pubblico sarà invitato a partecipare a uno spettacolo nel quale stupore e allegria diventeranno occasione di incontro tra età diverse.



“Festeggiamo i Nonni” è soprattutto un modo per dire grazie a chi accompagna la crescita dei nipoti, sostiene le famiglie e custodisce un patrimonio di esperienze e memorie. Il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi scelgono di farlo con una serata aperta alla città, nella quale i nonni potranno ritrovarsi accanto ai nipoti e alle loro famiglie, tra canzoni, sorrisi e il piacere di stare insieme.