FESTIVAL DELLA CANZONE DEI SALESIANI – RINVIO DI UNA SETTIMANA PER MALTEMPO

Il Festival della Canzone Oratoriana giunge al suo sesto anno di vita! È davvero un immenso piacere testimoniare come un evento dedicato ai giovani stia crescendo anno dopo anno, portando con sé non solo nuovi iscritti ma offrendo anche ulteriori possibilità ai concorrenti.

Infatti la volontà del Comitato organizzatore e dell’Istituto Salesiano è proprio quella di supportare i giovani talenti e dare loro uno spazio idoneo al sano confronto e al giusto protagonismo giovanile. Da sempre l’Oratorio e l’Istituto Salesiano sono promotori di attività rivolte ai giovani, attività che possano stimolare i talenti di ciascuno. Non per ultimo, il Festival anima la nostra città con musica e colori rimanendo incastonato nei festeggiamenti con bancarelle, cibo e giochi della bellissima Festa di Maria Ausiliatrice.

Oltre ai premi presenti negli scorsi anni e confermati anche per quest’anno, il comitato organizzatore ha voluto aggiungere un ulteriore premio tecnico dedicato ai maggiorenni: la possibilità di esibirsi in un club Milanese!

Quest’anno gli iscritti superano di gran lunga le aspettative; nel momento in cui scriviamo siamo a ben 28 esibizioni divise tra le quattro categorie: JUNIORES, ADO, GIOVANI e BAND. I concorrenti provengono non solo dalla città ma anche dalla provincia e da fuori regione!

Proprio per quest’ultimo motivo e per via del maltempo previsto nel weekend 20-21 il Festival è stato spostato al 27 e 28 Maggio prossimi, suddividendosi in due serate piene di musica e divertimento. È importantissimo per ogni concorrente non solo il voto della giuria tecnica ma anche quello del pubblico, per questo offrire maggiori spazi per tutti è importante.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a Martedì 23 Maggio, ci sembra corretto dare un forte impulso non solo all’attività ma a tutti i concorrenti che si stanno esibendo!

Rimangono confermati i giudici dello scorso anno, ovvero:

M° Francesco Silvestro – Laureato in Chitarra presso Conservatorio di Musica “T.Schipa” di Lecce;

M° Claudia Fiore – Laureata in violoncello presso il Conservatorio di Matera;

M° Federico Dell’Olivo – Laureato in Pianoforte presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce;

in più quest’anno abbiamo altri due giudici che si affiancheranno:

M° Stefania Salamina – Laureata in Pianoforte, Composizione e Canto lirico.

Vincenzo Maggiore – Cantautore Brindisino e chitarrista

Il Festival sarà quindi suddiviso in due serate, si esibiranno tutti i concorrenti e i vincitori saranno decretati Domenica 28 Maggio! Vi invitiamo a partecipare e supportare i nostri talenti!