Festival della Dieta Mediterranea. Domani la seconda giornata





Dopo la prima giornata dedicata alla salute, all’educazione alimentare, alla prevenzione e alla valorizzazione delle produzioni locali, il Festival della Dieta Mediterranea prosegue sabato 14 novembre con un programma che intreccia creatività, ricerca scientifica, cultura gastronomica e musica. Tra Palazzo Granafei-Nervegna e il Nuovo Teatro Verdi, la seconda giornata offrirà occasioni di incontro e approfondimento per pubblici diversi, dai bambini alle famiglie, dagli studiosi ai cittadini, mettendo al centro le tradizioni e le risorse del territorio.



Il Festival della Dieta Mediterranea è parte integrante del programma di «Brindisi Capitale della Cultura di Puglia 2026», attraverso il progetto «Brindisi, navigare il futuro». Il Festival è organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con la Fondazione Dieta Mediterranea e il patrocinio dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata. Tutti gli appuntamenti del Festival sono a ingresso libero.



La mattinata, dalle 9.30 alle 12.30, si aprirà a Palazzo Granafei-Nervegna, nella sala della Colonna, con «L’Arcimboldo della Dieta Mediterranea», un laboratorio creativo pensato per bambini e famiglie. L’iniziativa, curata da Ilaria Oliva, prenderà ispirazione dalle celebri «teste composte» di Giuseppe Arcimboldo, i singolari ritratti realizzati dal pittore cinquecentesco accostando frutti, ortaggi, fiori e altri elementi naturali. I partecipanti saranno invitati a creare le proprie composizioni utilizzando frutta di stagione, ortaggi, olive, foglie di ulivo, erbe aromatiche e legumi locali. Attraverso l’esplorazione tattile, olfattiva e visiva, potranno scoprire forme, colori, consistenze e profumi dei prodotti della terra, imparando a riconoscerne la stagionalità e il valore nell’alimentazione mediterranea. Un’esperienza che unisce arte, gioco ed educazione alimentare, avvicinando anche i più piccoli alla conoscenza della natura e delle risorse del territorio.



Alle 18, il Nuovo Teatro Verdi, tra foyer e piazzale, tornerà ad animarsi con la Fiera della Dieta Mediterranea. Stand espositivi, degustazioni e ricette mediterranee preparate dallo chef Alessio Greco accompagneranno il pubblico in un percorso tra sapori, ingredienti e tradizioni. Un’occasione per incontrare i produttori, conoscere le eccellenze locali e riscoprire il valore delle materie prime, in un dialogo tra cultura gastronomica e identità territoriale.



Alle 18.30 l’attenzione si sposterà su uno dei protagonisti più rappresentativi della cultura alimentare mediterranea: l’olio extravergine d’oliva. «L’olio d’oliva: proprietà protettive e virtù nascoste» è il titolo del talk tecnico-scientifico e laboratorio di assaggio che metterà insieme ricerca, divulgazione e conoscenza sensoriale. A intervenire sarà Antonella Tamborrino, dell’Università di Bari e presidente dell’associazione L’Olio di Puglia, che approfondirà il tema della produzione di un extravergine di qualità e dell’importanza di saper leggere correttamente le etichette; Domenico De Mattia, biologo nutrizionista, si concentrerà invece sulle proprietà dei grassi buoni e dei polifenoli e sul loro contributo al benessere cardiovascolare e cellulare. Uno sguardo sarà dedicato alle sfide che interessano il patrimonio olivicolo pugliese. Bartolo D’Amico, vicepresidente della Fondazione Dieta Mediterranea, tratterà il tema «Oltre la Xylella. Dalla ricerca alla biodiversità le soluzioni per salvare gli ulivi», portando l’attenzione sulle prospettive della ricerca e sulle possibilità di tutela e valorizzazione di un patrimonio agricolo, economico e culturale fondamentale per la Puglia. Il confronto sarà moderato da Merilù Barbaro, esperta di PR e comunicazione enogastronomica.



Accanto agli interventi, il pubblico potrà partecipare a un laboratorio organizzato dall’associazione Dialoghi fluidi, dedicato alla scoperta delle caratteristiche sensoriali dell’olio. Attraverso l’analisi olfattiva del fruttato e il riconoscimento delle sensazioni di amaro e piccante, si imparerà a distinguere un extravergine di qualità da un olio commerciale standard o difettato. Un’esperienza pratica per acquisire maggiore consapevolezza su un prodotto che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità mediterranea.



La giornata si concluderà con la musica. Dalle20.30 alle 22, nella sala del Nuovo Teatro Verdi, sarà protagonista il Lino Cannavacciuolo Acoustic Project, con un concerto-spettacolo che vedrà Lino Cannavacciuolo al violino, accompagnato da Paolo Del Vecchio alla chitarra e Sasà Pelosi al basso. L’appuntamento nasce da una proposta delle associazioni Adriatic Music Culture di Roberto Caroppo e Poseidhome: danze e ballate del repertorio dell’artista si alterneranno a riletture di brani italiani e internazionali, in un percorso musicale che attraverserà linguaggi e tradizioni. Un finale affidato alla musica, intesa come ulteriore forma di incontro tra culture e sensibilità diverse, nel segno di quel Mediterraneo che da sempre rappresenta uno spazio di scambi, contaminazioni e dialogo. L’ingresso è gratuito previa prenotazione alla pagina rebrand.ly/cannavacciuolo.



