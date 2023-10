FESTIVAL DELL’APPIA – IERI TANTI APPUNTAMENTI…

Domenica 1° ottobre, si sono svolti numerosi appuntamenti del Festival dell’Appia – Appia Day.

Il primo appuntamento è stata la partenza alle ore 8 dei Cicloamici.

Varie sono state le ciclo passeggiate delle quali la più significativa è stata quella organizzata dai Cicloamici con la collaborazione di Legambiente da Mesagne a Muro Tenente e lungo buona parte dell’Appia Claudia fino all’interno del Parco Cillarese, proposto come parco terminale della via Appia, per concludersi con una degustazione nella Tenuta Lu Spada. 01 ottobre – Brindisi

(Ore 8.00 partenza staffetta ciclistica lungo l’Appia, con emblema Appia Day 2023 ritirato presso la scalinata

Virgiliana dall’ASD WildTeam Mesagne

01 ottobre – Muro Tenente

Ore 11.00 Avvio escursione in bicicletta Muro Tenente- Invaso del Cillarese

“La nostra Antica via Appia”, visite guidate presso il Parco archeologico di Muro Tenente alle ore10 e alle ore 11)

I centri storici lungo l’Appia, hanno visto numerosi visitatori che hanno potuto avere guide, in particolare a Mesagne e ad Oria, alla ricerca delle radici messapiche e romane delle due città.

Molto apprezzate sono state le visite nell’area archeologica di Muro tenente e lungo il tracciato, da poco portato alla luce, dell’Appia.

I numerosi visitatori che hanno risposto all’invito di Legambiente, hanno potuto apprezzare anche i vari appezzamenti di terreni all’interno di Muro Tenente nei quali si sta realizzando un connubio felice fra le coltivazioni autoctone e la tutela del parco archeologico.

L’obiettivo principale che Legambiente ha lanciato ed è stato accolto in modo estremamente positivo dalle istituzioni e dalle comunità locali è quello di costruire una rete che renda sinergici i programmi e le conseguenti attività che portino, anche oltre al riconoscimento come patrimonio UNESCO, alla valorizzazione dell’Appia e dai territori attraversati dall’Appia Claudia e dall’Appia Traiana.

Il festival dell’Appia prosegue con la visita coordinata dal prof Scarano dell’UNISALENTO e dal consorzio:

4 ottobre – Torre Guaceto, ore 10.00

Visita alla riserva naturale al laboratorio archeologico ed all’area archeologica appena scoperta,

nell’area di quello che era un porto romano. Coordinata dal Consorzio di Torre Guaceto.