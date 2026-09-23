Festival delle Storie, il nuovo progetto della di Taberna Libraria prosegue con il vaticanista Lucio Brunelli a Latiano per la Fera

Dopo il debutto a Mesagne con Federico Zatti, il Festival delle Storie, progetto ideato e promosso dalla Taberna Libraria di Latiano con il sostegno e la collaborazione del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito del Bando “ACA – Avviso Consiglio Aperto 2026”, fa tappa nella sua città d’origine. Secondo appuntamento martedì 30 settembre alle ore 19.00 nell’atrio di Palazzo Imperiali a Latiano con il giornalista e scrittore Lucio Brunelli e il suo libro “Ad Occhi Sgranati” (Edizioni SanPino). A dialogare con l’autore sarà il giornalista brindisino Nico Lorusso. E’ previsto l’intervento della Dott.ssa Barbara Muscagli, Assistente Sociale ASL Brindisi, in qualità di Esperta in Immigrazione ed altre figure di spicco e rilievo del tessuto sociale brindisino.



L’incontro è inserito all’interno del programma dell’edizione 2026 de La Fera di Latiano. Un’edizione che, come ribadito dall’Amministrazione Comunale, è nata come anno di rigenerazione, un passaggio ponte pensato per ridisegnare il ruolo della storica manifestazione nel tessuto cittadino e proiettarla verso la candidatura ai Grandi Eventi Puglia 2027.



Una grande opportunità che coinvolge anche il Festival delle Storie. Protagonista della serata sarà il racconto umano e professionale di Lucio Brunelli.



In “Ad occhi sgranati” l’autore raccoglie undici ritratti di persone che definisce “speciali” non tanto per il loro ruolo pubblico, quanto per la loro umanità. Pagine scritte con la penna del giornalista di razza, capace di coinvolgere il lettore nel suo stesso stupore. Ci sono persone famose, come Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio conosciuti da vicino prima dell’elezione al Soglio di Pietro. E persone meno note, come il venditore ambulante Alfredo Chiarelli o il giornalista Alver Metalli che ha scelto di vivere la sua fede in una baraccopoli argentina. Ci sono martiri moderni, come le suore di Madre Teresa uccise nello Yemen o il gesuita Paolo dall’Oglio, storie di tragedie immani come quella della zingara cattolica Ceija Stojka sopravvissuta a un lager nazista. Papi, ambulanti, ebrei, martiri, zingari, e personalità fuori dal comune come don Luigi Giussani e l’agnostico postcomunista Carlìn Petrini, fondatore di Slow Food.



Il Festival delle Storie nasce con l’obiettivo di utilizzare la narrazione come strumento per conoscere, comprendere, riflettere e partecipare. Un percorso itinerante che da settembre a dicembre 2026 intreccerà cultura, incontro, musica, testimonianze e confronto e che coinvolgerà città e scuole della provincia di Brindisi.



L’AUTORE

Lucio Brunelli, giornalista, padre di due figli, nato a Roma nel 1952. Per vent’anni responsabile dell’informazione religiosa al Tg2, poi direttore news a Tv2000, ora in pensione. Ha scritto “Papa Francesco come l’ho conosciuto io” (Edizioni San Paolo, 2020).



INFO

Festival delle Storie – 30 settembre 2026 ore 19.00 – Atrio Palazzo Imperiali, Latiano (BR). Ingresso libero.



Il Festival delle Storie e Lucio Brunelli completeranno questa seconda presenza in Puglia il giorno dopo, giovedì 1 ottobre 2026 presso la Sala Consiliare di Avetrana (Ta).



