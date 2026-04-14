Festival “Giallo e Nero di Puglia”. Giuliano Pasini ha presentato il suo libro “Il silenzio che resta”

Presso la Mondadori Bookstore di Brindisi, Giuliano Pasini ha presentato il suo libro:”Il silenzio che resta”. L’appuntamento rientra nell’ambito di “Giallo e Nero di Puglia”, il festival letterario dedicato ai generi thriller, noir e mystery, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi. Ha dialogato con l’autore Regina Cesta. Giuliano Pasini, scrittore noto per i suoi romanzi gialli e thriller e vincitore della prima edizione del Festival, torna a Brindisi con un thriller particolare “in cui nulla è davvero come appare”. Importanti le tematiche trattate: la maternità, la sofferenza per la perdita di un figlio e la ricerca della verità. È la storia di Elena, una madre che ha perso il figlio di 6 anni, Mattia, e che cerca disperatamente di elaborare il dolore con sedute di terapia e altri cambiamenti, anche per quanto riguarda l’aspetto fisico. La trama, però, si complica quando un altro bambino, con lo stesso nome e nello stesso luogo, scompare, esattamente un anno dopo. Un libro intenso che l’autore ha scritto in dieci anni e che, durante l’incontro, ha approfondito focalizzando le tematiche con interessanti argomentazioni. Il Festival, quest’anno, vuole essere presente nelle scuole e, infatti, domani 14 aprile, Giuliano Pasini sarà ospite del Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi, con 200 studenti, nell’ambito del programma “Scuole in Giallo”, per dialogare con i ragazzi. “Giallo e Nero di Puglia” rappresenta un’occasione imperdibile per la nostra regione per promuovere l’importanza della lettura. Inoltre, ospitare un festival così importante, con ospiti prestigiosi, è il modo giusto per agevolare una maggiore crescita del territorio. Anna Consales