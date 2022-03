FESTIVAL “MARE D’INCHIOSTRO” ALL’AUTORITA’ PORTUALE DI BRINDISI

Nell’ambito del Festival “Mare d’inchiostro”, che oggi ha fatto tappa all’Autorità portuale di Brindisi, c’e’ stata la lectio magistralis del prof. e storico Franco Cardini su “La via della seta, un ponte tra Oriente e Occidente”. Sono intervenuti il prof. Nicolo’ Carnimeo, docente dell’Università di Bari, Aldo Tanzarella per l’Autorita Portuale e il prof. Salvatore Amorella, dirigente scolastico dell’istituto Nautico “Carnaro” di Brindisi. Il progetto Mare d’inchiostro, partito nel 2020 ma che ha visto la luce due anni dopo per l’emergenza sanitaria da Covid 19, si propone di rendere consapevoli gli studenti che l’approccio al mare non è soli di natura tecnica ma che c’e’ una cultura che si esprime con la letteratura. Il Festival e’ organizzato dall’associazione “Vedetta sul Mediterraneo” di Giovinazzo, in collaborazione con le Autorita di Sistema portuali del mar Adriatico e mar Ionio, Universita di Bari e Istituto Naurico “Carnaro” di Brindisi. Presenti gli studenti dell’Istituto Nautico di Brindisi.