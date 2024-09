Festival “Musica sull’Appia” e “AppiaDay 2024-Brindisi”

Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del festival “Musica sull’Appia” e “AppiaDay 2024-Brindisi”, a cura dell’A.p.s. e le Antiche Strade e l’Associazione musicale Parsifal aps. Sono stati presentati: il programma del festival da camera “Musica sull’Appia” e il programma dell’Appia Day 2024. Il Festival “Musica sull’Appia”, giunto alla quarta edizione, si terrà il 14, 15 e 16 settembre con concerti a Taranto, Mesagne e Brindisi. Per quanto riguarda l’Appia Day 2024, saranno tre le giornate di celebrazioni dedicate alla Regina Viarum, il 20, 21 e 22 settembre, alla luce del suo riconoscimento come patrimonio UNESCO. Tante saranno le iniziative, tra convegni, cicloescursioni, passeggiate culturali, degustazioni e rievocazioni storiche. Sono intervenuti: il dott. Antonio Melcore, la dott.ssa Anna Rita Di Sansebastiano,il M° Andrea Crastolla, la presidente Rosy Barretta e l”arch. Emilia Mannozzi. Anna Consales