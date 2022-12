FESTIVITA’ NATALIZIE A FORTE A MARE – VISITE GUIDATE ANCHE A NATALE E CAPODANNO

Festività Natalizie a Forte a Mare: visite guidate tematiche e aperture anche a Natale e

Capodanno

In occasione delle festività natalizie Forte a Mare non va in vacanza ma si prepara ad accogliere i

visitatori che vorranno godere del suo straordinario fascino con orari di apertura estesi anche nelle

giornate di Natale e Capodanno.

La Associazione Le Colonne, infatti, nell’ambito del progetto “Conoscenza, educazione e

fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino”, sotto l’egida

della Soprintendenza per i beni archeologici di Brindisi e Lecce, garantisce la fruizione del Forte

anche nei giorni festivi con visite tematiche speciali in aggiunta al consueto tour.

Venerdì 30 dicembre alle ore 15,30 appuntamento con la visita tematica sull’araldica. Il tour offrirà

un approfondimento sugli stemmi presenti nel Castello, passando da sovrani quali Filippo II, Carlo V

e Filippo III ai castellani protagonisti della storia del maniero.

Nella giornata dell’Epifania, sempre alla stessa ora, sarà la volta di un altro percorso tematico sul

porto di Brindisi. La fortezza dell’isola di sant’Andrea sarà scenario del racconto della storia e

dell’evoluzione del porto, da sempre il tesoro più grande della città. Un’occasione per riviverne le

varie tappe evolutive godendo di un paesaggio unico offerto dal Castello di Mare.