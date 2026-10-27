FI Brindisi ‘PNRR, via libera della Giunta a dieci interventi sulle scuole: 1,65 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici’

Approvate le delibere per gli interventi di adeguamento antincendio e messa in sicurezza. Coinvolti dieci plessi scolastici.

Un investimento complessivo di 1.648.360 euro per la sicurezza delle scuole, attraverso dieci interventi finanziati nell’ambito della rimodulazione dei nuovi finanziamenti PNRR.

La Giunta comunale ha approvato le delibere relative agli interventi che riguarderanno dieci edifici scolastici del territorio, con opere finalizzate prevalentemente all’adeguamento antincendio e, nel caso della scuola primaria e dell’infanzia San Lorenzo, alla messa in sicurezza urgente.

Si tratta di interventi che interessano scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti frequentati quotidianamente da bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico.

Nel dettaglio, le risorse saranno destinate agli interventi presso:

la scuola dell’infanzia e primaria di via Austria: 191.600 euro;

la scuola dell’infanzia Piaget: 68.260 euro;

la scuola primaria e dell’infanzia G. Rodari: 124.500 euro;

la scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare, in via Tirolo: 287.000 euro;

la scuola primaria Collodi, in via Mecenate: 200.000 euro;

la scuola primaria Calò, in via Primo Longobardo: 130.000 euro;

la scuola primaria Perasso, in corso Roma: 127.000 euro;

la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: 198.000 euro;

la scuola primaria San Giovanni Bosco, in via Cicerone: 128.000 euro;

la scuola primaria e dell’infanzia San Lorenzo, per la messa in sicurezza urgente: 194.000 euro.

L’approvazione delle delibere in Giunta rappresenta un passaggio amministrativo importante per dare seguito agli interventi programmati e trasformare le risorse disponibili in opere concrete per il patrimonio scolastico.

La sicurezza degli edifici scolastici è una responsabilità che richiede programmazione, attenzione e capacità di utilizzare le risorse disponibili. Investire sulle scuole significa tutelare chi le vive ogni giorno e migliorare la qualità degli spazi pubblici destinati all’istruzione.

Con questi dieci interventi, l’Amministrazione prosegue il percorso di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico, mettendo al centro le esigenze delle comunità scolastiche e delle famiglie.

1.648.360 euro, dieci scuole interessate, un obiettivo preciso: rendere gli edifici scolastici più sicuri.

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